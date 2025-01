Politica, Donzelli (Fratelli d’Italia): “Abbiamo la responsabilità oggi di raccogliere questa eredità”

“Se oggi Fratelli d'Italia è dov’è, lo si deve ai tanti che prima di noi a destra hanno dato il loro contributo, portando le proprie idee e anche sacrificato la propria vita, in alcuni casi. Pertanto, mattoncino dopo mattoncino, si è costruita questa storia e oggi noi abbiamo la responsabilità di raccogliere questa eredità”. Così, Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, al convegno “Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo”, organizzato da Fondazione Tatarella in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale e il Secolo d’Italia, per ricordare la nascita della destra di governo ed europea immaginata e realizzata da Pinuccio Tatarella.