"Questo è il trentennale di un premio che ha come parola chiave le ragioni della civiltà: la civiltà giuridica, quella nei rapporti umani e quella nella politica. Si tratta di un tema cruciale, ma anche di un punto debole del nostro sistema, che spesso si abbandona a momenti di inciviltà e a una scarsa considerazione del bene pubblico e del bene comune, perché prevalgono ragioni di parte e logiche di tribù. Tutto questo richiede una buona politica, che deve essere continuamente nuova". Lo ha detto il giornalista Antonio Polito, nell’ambito della XXIII edizione del premio 'Le Ragioni della Nuova Politica', dedicata ai trent’anni di costruttori di civiltà alla ricerca di ragioni per una nuova politica. L'evento, promosso dall’associazione 'L’Alba del Terzo Millennio' si è tenuto a Roma nella Sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato.

"Quando il premio è nato, trent’anni fa, ci si trovava di fronte a un panorama di nuova politica - ha aggiunto -, con la nascita di una nuova classe politica e di un nuovo sistema elettorale e di governo, con l’avvio della cosiddetta Seconda Repubblica. Oggi quella che allora era la nuova politica ha bisogno di rinnovarsi nuovamente al proprio interno".