Premio Spes 2026 a Ugo Zampetti, il riconoscimento al servizio silenzioso dello Stato

Il 6 maggio a Roma, al Casino dell’Aurora di Palazzo Rospigliosi, la cerimonia promossa da Fondazione Aises e Spes Academy

Il Premio Spes 2026 sarà conferito a Ugo Zampetti il prossimo 6 maggio a Roma, al Casino dell’Aurora di Palazzo Pallavicini Rospigliosi. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Aises e dalla Spes Academy Carlo Azeglio Ciampi, premia personalità che si distinguono per il senso del servizio pubblico e la responsabilità istituzionale.

Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della cultura. Il programma prevede i saluti di Valerio De Luca, l’introduzione della presidente Giuseppina Rubinetti, la lettura della motivazione affidata a Cristina Mazzantini, Daria Perrotta e Maria Teresa Sempreviva, e la laudatio di Giampiero Massolo. Conduce Maria Latella.

Nato a Roma nel 1949, Zampetti è entrato nei ruoli della Camera dei deputati nel 1976, ricoprendo nel 1999 l’incarico di segretario generale, mantenuto per quindici anni. Nel 2015 è stato nominato segretario generale della Presidenza della Repubblica, ruolo nel quale ha garantito la continuità amministrativa del Quirinale.

Il premio – si legge nella motivazione – riconosce “una concezione alta e rigorosa del servizio allo Stato”, espressa lungo l’intero percorso professionale.

Nel corso della carriera Zampetti ha ricevuto anche il Premio Giambattista Gifuni e il Premio Cultura Politica Giovanni Spadolini. L’opera consegnata al premiato è realizzata dall’artista Emilio Isgrò, già protagonista del progetto Quirinale Contemporaneo.

Il riconoscimento Spes si conferma così come un appuntamento dedicato alla valorizzazione del ruolo delle istituzioni e della funzione pubblica.