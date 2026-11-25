"Stiamo discutendo da tre anni, con un confronto serrato sia con i Comuni che con le Province, e la novità sarà proprio l'elezione diretta dei presidenti delle Province e dei consiglieri provinciali. E il turno dovrebbe essere un turno unico, sulla falsariga di quello che avviene per le Regioni, vincerà chi ottiene più voti. Questa è una nostra proposta che ovviamente andrà discussa al Consiglio dei Ministri" che si tiene oggi "e quindi è il Consiglio dei Ministri che deciderà, che ha l'ultima parola". Lo ha detto all'Adnkronos la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati, intervistata dal direttore Davide Desario nel corso di 'AdnTalks'.