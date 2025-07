Rai, ad Rossi: "Critiche pretestuose, reti generaliste miglior share da 10 anni"

“I famosi esperti prevedevano il crollo dei nostri ascolti in seguito ad alcuni addii. Invece le reti generaliste Rai nei primi cinque mesi 2025 hanno avuto il miglior share da 10 anni a questa parte. Siamo, con numeri da record, la prima fonte informativa degli italiani”. Parola di Giampaolo Rossi che oggi, in un’intervista sul ‘Corriere della Sera’, chiarisce alcuni punti e ricorda le scommesse vinte dalla Rai in questi anni. “Lo sport su cui la Rai investe molto, il Sanremo più visto nella storia della tv, il ritorno di Benigni e quello di Fiorello in radio, il successo di Affari Tuoi”, spiega Rossi. Ed “ecco che le critiche pretestuose si sono spostate sulla qualità dei programmi”, scandisce.

E sulle critiche, l’ad della tv pubblica si toglie qualche sassolino dalla scarpa. “La Rai è tra i maggiori produttori di contenuti in Europa. RaiPlay ha il doppio del catalogo della Bbc. Sosteniamo l’intero comparto dell’audiovisivo. Le prime dieci fiction più viste in Italia sono Rai e alcune sono successi internazionali. Alberto Angela racconta Pompei con un unico piano sequenza di 130 minuti, una cosa mai vista in tv, e si parla dei pochi programmi che non sono andati bene?”, osserva. E, analizzandone i motivi, Rossi spiega: “Da una parte, c’è il bisogno di attaccare l’invenzione giornalistico-politica di TeleMeloni”, mentre dall’altra “gli intellettuali faticano a capire la tv perché sono spesso lontani dal linguaggio popolare”.

Capitolo a parte, i talenti andati via dalla Rai. “Molti altri sono arrivati. Il mercato tv è dinamico”, dice Rossi. E sulla possibilità di riprendere Amadeus, risponde secco: “Stefano De Martino è stata una scommessa vinta quando nessuno ci credeva e rappresenta un’idea moderna dell’intrattenimento televisivo. E Carlo Conti ha fatto un Sanremo da record”. Non manca una frecciata in risposta alla concorrenza, che ha spesso parlato di ‘Affari Tuoi’ come di un programma che induce ludopatia. “Solo quando straccia la concorrenza”, ironizza Rossi. E sui tagli alle puntate di ‘Report’, ribatte: “Ha più ore di produzione di quante ne avesse prima del nostro arrivo”. Poi un cenno all’ipotesi Simona Agnes come presidente della Rai. Rossi chiosa: “Me lo auguro perché ha le qualità per essere una vera presidente di garanzia”.