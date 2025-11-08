circle x black
Cerca nel sito
 

Trento, circoncisioni su bimbi in ambulatorio non autorizzato: medico ai domiciliari

Secondo quando sottolineano in una nota i militari del Nas, almeno 40 bambini sono stati sottoposti all'intervento con procedure inadeguate che in alcuni casi hanno costretto il trasporto d'urgenza al pronto soccorso

Trento, circoncisioni su bimbi in ambulatorio non autorizzato: medico ai domiciliari
08 novembre 2025 | 07.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Eseguiva interventi chirurgici di circoncisione, richiesti per motivi culturali-rituali per bambini di origine straniera, nel proprio ambulatorio, che, "oltre ad essere privo di autorizzazione sanitaria, risultava carente anche sotto il profilo igienico sanitario". E' quanto sostengono i carabinieri del Nas di Trento che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un medico di medicina generale della provincia di Trento. Secondo quando sottolineano in una nota i militari del Nas di Trento, almeno 40 bambini sono stati sottoposti a circoncisione.

"Assolutamente inadeguate anche le procedure adottate, che hanno costretto, in alcuni casi, il trasporto d'urgenza al pronto soccorso ospedaliero - spiegano i carabinieri del Nas - Uno dei piccoli pazienti è stato ricoverato in ospedale a seguito di intossicazione da benzodiazepine, che il medico aveva somministrato in dose eccessiva per calmare il minore durante l'intervento chirurgico". Dalle indagini è emerso che dal 2022, almeno 40 bambini, provenienti anche da fuori regione, sono stati sottoposti a circoncisione da parte del medico, che in diverse occasioni si faceva coadiuvare dai figli, che "non avevano mai conseguito alcun titolo abilitativo alla professione infermieristica".

La procura distrettuale di Trento, al termine delle indagini svolte dal Nas, ha emesso ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del medico, il sequestro preventivo dell'ambulatorio non autorizzato all'esecuzione dei delicati interventi chirurgici, la denuncia del figlio maggiorenne impiegato come infermiere senza averne titolo. Nel corso di perquisizioni i militari hanno trovato un lettino con cinghie contenitrici, bisturi elettrico, confezioni di benzodiazepine, confezione di anestetico locale, un biglietto da visita con espresso richiamo all'effettuazione di circoncisione, bollettario di ricevute sanitarie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
circoncisioni bambini ambulatorio non autorizzato arresti domiciliari circoncisioni su bimbi trendo circoncisioni su bimbi trento medico arrestato
Vedi anche
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza