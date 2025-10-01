circle x black
Cerca nel sito
 

Rai, eletto cdr del Tg2: la più votata è Federica Corsini

Rai, eletto cdr del Tg2: la più votata è Federica Corsini
01 ottobre 2025 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Federica Corsini, Gabriele Lo Bello e Laura Garofalo sono i nuovi membri del cdr del Tg2. A quanto apprende l'Adnkronos, i tre giornalisti sono risultati eletti con i seguenti voti: Federica Corsini 60; Gabriele Lo Bello 57; Laura Garofalo 56. Il primo dei non eletti è Sergio De Nicola, con 52 voti. Presidente del Cdr è Federica Corsini. Hanno votato 115 persone su 119 aventi diritto al voto. Una scheda è risultata nulla. "Al nuovo cdr gli auguri di buon lavoro - dice all'Adnkronos il segretario di Unirai Francesco Palese- Il Tg2 è una testata che va rilanciata e il sindacato deve essere pronto a fare la sua parte".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cdr tg2 tg2 rai ultime notizie rai ultime notizie politica
Vedi anche
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza