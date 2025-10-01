Rai, eletto cdr del Tg2: la più votata è Federica Corsini

Federica Corsini, Gabriele Lo Bello e Laura Garofalo sono i nuovi membri del cdr del Tg2. A quanto apprende l'Adnkronos, i tre giornalisti sono risultati eletti con i seguenti voti: Federica Corsini 60; Gabriele Lo Bello 57; Laura Garofalo 56. Il primo dei non eletti è Sergio De Nicola, con 52 voti. Presidente del Cdr è Federica Corsini. Hanno votato 115 persone su 119 aventi diritto al voto. Una scheda è risultata nulla. "Al nuovo cdr gli auguri di buon lavoro - dice all'Adnkronos il segretario di Unirai Francesco Palese- Il Tg2 è una testata che va rilanciata e il sindacato deve essere pronto a fare la sua parte".