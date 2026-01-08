circle x black
Rai, passaggio di testimone in Unirai: a Francesco Palese subentra Sara Verta

Il segretario in una lettera agli iscritti: "Ottenuti risultati concreti in tempi ragionevoli, oggi esiste un sindacato riconosciuto da azienda e istituzioni"

Rai, passaggio di testimone in Unirai: a Francesco Palese subentra Sara Verta
08 gennaio 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
"Gentili colleghi, con questa comunicazione desidero condividere con voi la decisione di concludere il mio ciclo da segretario di Unirai. Oggi abbiamo eletto segretaria Sara Verta, che agirà in assoluta continuità rispetto al percorso tracciato in questi due anni". E' l'incipit della lettera con la quale il segretario di Unirai, il sindacato dei giornalisti liberi Rai, Francesco Palese, comunica agli iscritti la sua intenzione di lasciare l'incarico e passare il testimone alla collega Sara Verta.

"Quando abbiamo iniziato -spiega Palese nella lettera agli iscritti che l'Adnkronos è in grado di anticipare- molti consideravano impossibile costruire un sindacato alternativo per i giornalisti Rai, dopo i tentativi del passato. Oggi quell’idea è diventata realtà: esiste un sindacato riconosciuto dall’azienda e dalle istituzioni, firmatario di accordi e dotato di piena rappresentatività e agibilità, che nessuno potrà più mettere in discussione".

Nello scritto, Palese ricorda l'operato del sindacato dalla sua nascita: "Abbiamo ottenuto risultati concreti in tempi ragionevoli, grazie a un lavoro costante, condotto con determinazione e senso di responsabilità. Per me è stato un piacere guidare Unirai nella sua fase di nascita e di affermazione. Ho cercato di fare del mio meglio, con impegno, equilibrio e dedizione, mettendo sempre al centro l’interesse collettivo e la credibilità del progetto. Credo però che ogni percorso, per diventare maturo, debba saper rinnovare le proprie energie. È il momento di aprire una nuova fase. Ringrazio chi ha creduto in questa avventura", conclude Palese.

