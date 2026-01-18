circle x black
Referendum, Fedez: "Io testimonial del Sì? Porcheria totalmente infondata"

L'artista commenta l'articolo del Fatto Quotidiano

Fedez
Fedez
18 gennaio 2026 | 17.22
Redazione Adnkronos
"Una porcheria totalmente infondata". Fedez definisce così il contenuto dell'articolo del Fatto Quotidiano che lo associa al Sì al referendum sulla riforma della giustizia e lo indica come 'testimonial' ingaggiato dal governo.

"Ieri mi stavo serenamente godendo il weekend quando vengo raggiunto da insistenti telefonate da parte di un numero che non avevo in rubrica. Chiedo per messaggio chi fosse. Mi dice di essere un giornalista del 'Fatto quotidiano' e di voler sapere la mi posizione in merito al referendum sulla giustizia. Gli faccio notare che chiamare con così tanta insistenza non è cosa a me gradita e che se mai volessi esprimermi sul tema lo farei attraverso i miei canali. Fine della conversazione", scrive il rapper sui social.

"Per tutta risposta questa mattina trovo un articolo sul 'Fatto quotidiano' a firma di questo giornalista che insinua che io sarei stato ingaggiato dal Governo Meloni come testimonial per il sì. Eccomi qui a dover rendere conto dell'ennesimo racconto di fantasia travestito da giornalismo", aggiunge l'artista.

"Ci tengo a raccontare quanto accaduto -spiega- perchè la dice lunga sulla genesi di certe notizie che potete leggere sui maggiori quotidiani italiani e sullo stato di salute dell'informazione del nostro Paese. L'unico 'fatto' certo è che al mio podcast fino ad oggi ho avuto solo ospiti che si stanno spendendo per il No (Gherardo Colombo e Nicola Gratteri). Pregherei gentilmente il 'Fatto quotidiano' di pubblicare la smentita di questa porcheria totalmente infondata o altrimenti pubblicare le prove di ciò che hanno scritto. Complimenti per l'ottimo lavoro. Come sempre. Ovviamente senza nessuna prova giornalistica ma con un mio virgolettato che lascia quasi intendere che abbia qualcosa da nascondere. Follia pura".

