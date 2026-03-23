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Referendum giustizia, exit poll Rai: No 49-53% Sì 47-51%

23 marzo 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
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Referendum giustizia exit poll
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