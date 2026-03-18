Referendum Giustizia, Meloni: "Non temo contraccolpi politici, governo saldo"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi, mercoledì 18 marzo, sul tema del referendum della Giustizia sottolineando come sia "dispiaciuta per la politicizzazione" perché, dice al Tg1, "la riforma non è né di destra né di sinistra". "E' una riforma di buon senso", aggiunge, sottolineando come "non avremo altre occasioni".

"Mi è dispiaciuto di vedere molte persone autorevoli dover diffondere notizie false per convincere le persone a votare no" sostiene, chiedendo agli italiani" di "andare a votare guardando al merito della riforma che davvero incide sul loro futuro''.

''Ho già detto che non mi dimetterò e non temo contraccolpi politici'' da una eventuale vittoria del 'no' al referendum sulla giustizia, ''perchè i governi cadono quando non hanno le maggioranze a sostenerli. La nostra maggioranza è solida, lo è stata anche in questa campagna elettorale''.