Il sondaggio Noto per Porta a Porta, i dati del 18 novembre
Il sì otterrebbe la vittoria nel referendum sulla riforma della giustizia, con il via libera quindi alla separazione delle carriere dei magistrati. E' il dato di un sondaggio dell'Istituto Noto per Porta a Porta in caso di voto oggi, 18 novembre.
Nel dettaglio, il 56% degli italiani dichiara che andrà a votare per il referundum confermativo sulla riforma per la separazione delle carriere dei magistrati, il 29% non andrà al voto. Gli indecisi rappresentano il 15%.
In particolare, se si dovesse votare 'oggi', tra gli italiani che si sono espressi nel sondaggio il 56% voterebbe sì alla conferma della legge (così come uscita dal Parlamento) mentre il 44% voterebbe no, quindi per l'abrogazione. Il 18% del campione risulta ancora indeciso..
La mappa del voto collega il sì e il no al partito sostenuto. Voterebbe sì l'87% degli elettori di Fratelli d'Italia, l'84% di quelli di Forza Italia e il 71% di quelli della Lega. Voterebbe per abrogarla, invece, il 44% degli italiani, tra questi l’83% degli elettori del Pd e il 68% di quelli del M5S.