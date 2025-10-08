circle x black
Regionali, fumata bianca centrodestra su Cirielli-Lobuono-Stefani: resta il nodo della Lombardia

La decisione durante il vertice tra i leader della maggioranza. Il candidato per il Veneto: "Per me l'onore più grande"

Edmondo Cirielli, Luigi Lobuono e Alberto Stefani (Fotogramma/Ipa e foto dal suo Facebook ufficiale)
08 ottobre 2025 | 19.56
Redazione Adnkronos
Trovato l'accordo nel centrodestra su Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto, i leader della maggioranza riunitosi oggi a palazzo Chigi avrebbero discusso anche della partita in Lombardia. Al termine del vertice sarebbero rimasti a parlare tra loro in separata sede, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Nessuna conferma sul faccia a faccia ma secondo alcune autorevoli fonti parlamentari della maggioranza, sul tavolo del 'bilaterale' ci sarebbero stati anche gli equilibri per il dopo voto in Veneto.

Alberto Stefani: "Per me l'onore più grande, ringrazio il centrodestra"

"Per me è l'onore più grande" commenta Alberto Stefani, dopo l'ufficialità della sua candidatura a governatore della Regione Veneto. "Ringrazio la coalizione di centrodestra per il sostegno, ora avanti verso il traguardo - prosegue -. Il 23 e 24 novembre siamo chiamati a eleggere il presidente di tutti i Veneti. La nostra squadra è pronta ad amministrare la Regione, in continuità con l’ottimo lavoro di Luca Zaia". "Il nostro impegno è chiaro: metteremo davanti a tutto, anche alle logiche della politica, le necessità delle persone - spiega Stefani -. Accetto questo confronto forte di un'eredità solida. Abbiamo davanti grandi e nuove sfide, che meritano di essere affrontate con energia. A partire dal disagio giovanile, dall'invecchiamento della popolazione, dalla crisi economica internazionale, sino alla difesa dell'ambiente e del lavoro. Trascorrerò la campagna elettorale nelle piazze e nelle periferie dei nostri Comuni, cercando di stringere la mano a quanti più Veneti possibile - conclude Stefani -. Ascolterò tutti, compreso chi non la pensa come me".

Salvini su Lombardia: "Candidato sarà scelto dal partito che avrà il maggior peso elettorale"

"Il candidato presidente in Lombardia non è legato al Veneto" ha detto Matteo Salvini a nome della Lega. "Sarà annunciato al momento opportuno, riconoscendo il diritto di individuare il candidato presidente, da scegliere con la coalizione, al partito con il più recente maggior peso elettorale in Lombardia precedente le elezioni".

