circle x black
Cerca nel sito
 

Regionali Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre

L'annuncio del vicepresidente della Regione Filippo Pietropaolo

Schede elettorali, repertorio (Fotogramma)
Schede elettorali, repertorio (Fotogramma)
09 agosto 2025 | 14.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C'è la data per le elezioni regionali in Calabria. "Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l'indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025'' annuncia Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria.

''Il centrodestra - aggiunge - con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elezioni regionali calabria elezioni regionali calabria 2025 elezioni regionali calabria quando si vota elezioni regionali calabria quando saranno
Vedi anche
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, la preoccupazione delle grandi aziende produttrici di alcolici
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza