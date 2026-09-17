"Il presidente del Cnel, Renato Brunetta, ha conferito ai propri legali mandato a promuovere ogni azione utile a tutela della propria onorabilità e reputazione, nei confronti di Giuseppe Conte". Ne dà notizia il Cnel.

"Le affermazioni rilanciate dal presidente del Movimento 5 Stelle - prosegue la nota - sono prive di qualsiasi fondamento. L’indennità corrisposta agli organi del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, al pari di tutti gli altri organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, è sancita da una norma di legge e determinata in conformità all’apposito regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica. Non vi è stato inoltre alcun aumento di quello che Giuseppe Conte definisce erroneamente 'stipendio del presidente del Cnel. Si tratta della reiterazione di una notizia falsa e diffamatoria, di cui Conte dovrà rispondere nelle sedi competenti", conclude la nota.