circle x black
Cerca nel sito
 

Cnel, Brunetta dà mandato ai legali contro Conte per "notizia falsa" su aumento 'stipendio'

"Le affermazioni rilanciate dal presidente del Movimento 5 Stelle sono prive di qualsiasi fondamento" si legge nella nota del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavori

Renato Brunetta e Giuseppe Conte
Renato Brunetta e Giuseppe Conte
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 22.33
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

"Il presidente del Cnel, Renato Brunetta, ha conferito ai propri legali mandato a promuovere ogni azione utile a tutela della propria onorabilità e reputazione, nei confronti di Giuseppe Conte". Ne dà notizia il Cnel.

"Le affermazioni rilanciate dal presidente del Movimento 5 Stelle - prosegue la nota - sono prive di qualsiasi fondamento. L’indennità corrisposta agli organi del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, al pari di tutti gli altri organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, è sancita da una norma di legge e determinata in conformità all’apposito regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica. Non vi è stato inoltre alcun aumento di quello che Giuseppe Conte definisce erroneamente 'stipendio del presidente del Cnel. Si tratta della reiterazione di una notizia falsa e diffamatoria, di cui Conte dovrà rispondere nelle sedi competenti", conclude la nota.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
CNEL notizia falsa indennità Decreto del Presidente della Repubblica Movimento 5 Stelle
Vedi anche
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Scocchia (Illy) ad AdnFinance: "Da gennaio rischio tazzina di caffè più cara, oggi 1,25 euro in media" - Video
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza