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Renzi, le midterm e il campo largo: "Primo paletto è che tutti stiamo con Obama e non con Trump"

Il leader di Italia viva: "Questo ci differenzia da Meloni e da tutta la sua truppa"

Matteo Renzi - (Fotogramma)
Matteo Renzi - (Fotogramma)
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04 novembre 2026 | 15.20
Fabio Paluccio
LETTURA: 2 minuti

"Parliamoci chiaro: dalle nostre parti si fa un gran chiacchierare di paletti, di programmi, di garanzie. Per me è semplice e banale: il primo paletto, il primo programma, la prima garanzia è che noi tutti stiamo con Obama e non con Trump". Matteo Renzi, leader di Italia viva, invia un 'messaggio' al campo largo in Italia dopo le elezioni di midterm che negli Stati Uniti hanno consegnato Camera e Senato ai democratici. "Con i democratici e non con i repubblicani. E questo ci differenzia da Meloni e da tutta la sua truppa. Davvero: il primo punto che divide le due coalizioni è che da una parte ci sono gli amici dei MAGA repubblicani, dall’altra i democratici che magari hanno diverse sensibilità, come ha detto Obama facendo campagna per Abdul El-Sayed in Michigan, ma quando devono stare insieme sanno stare insieme", dice Renzi nella sua enews. "Pensateci: Abdul El-Sayed aveva attaccato la presidenza Obama ma poi gli ha chiesto di fare campagna per lui perché le differenze interne devono essere superate in campagna elettorale. E Obama è andato e come al solito ha fatto un signor discorso. Da una parte i sovranisti, dall’altra gli europeisti", aggiunge.

"Da una parte ci sono gli amici di Trump, dall’altra ci sono gli amici di Obama: forse questa è la sintesi più efficace. Il centrosinistra anche italiano deve cominciare con questo paletto: con noi al Governo non ci saranno più i ministri che si mettono il cappellino MAGA come ha fatto Tajani, che si vestono come Trump come ha fatto Salvini, che candidano Trump al Premio Nobel per la Pace come ha fatto Meloni. Gli amici di Trump, quelli che ossequiavano Trump per paura di farlo arrabbiare, hanno già fatto abbastanza danni in giro per il mondo", sottolinea ancora.

"È tempo di tornare a scommettere sulla speranza come faceva Obama e non sulla paura come fa Trump. Sul crinale Trump/Obama si gioca lo scontro destra/sinistra anche in Europa. E anche in Italia questo è il primo punto del nuovo centrosinistra: sono sicuro che saremo tutti d’accordo, vero?", afferma Renzi.

"Non credo sia molto saggio paragonare esperienze diverse: le midterm americane sono le midterm americane. Avranno un profondo effetto sulla vita politica ed economica anche in Europa, certo, ma sbaglia chi pensa di poter traslare automaticamente il risultato di stanotte sulla politica europea e italiana. In questo senso mi pare di vedere tanto provincialismo in certi commenti di queste ore, sia di giornalisti che di politici", chiarisce Renzi. "Però c’è una cosa che possiamo sottolineare come utile anche nel dibattito, una cosa che ha ripercussione anche in Italia, anche in Europa. Cosa insegnano queste elezioni americane al centrosinistra nostrano? Una cosa semplice: le prossime elezioni si giocheranno anche sulla sfida destra-sinistra a livello internazionale".

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