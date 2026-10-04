Renzi: "Siamo al bivio, se Meloni vince va al Quirinale. Chiedo 3 garanzie a Conte" - Video

"C'è un bivio. O Meloni vince e poi va al Quirinale, prende tutto. Oppure va a casa. La partita è secca. Se il centrosinistra sta unito, la partita è chiusa. Vinciamo noi. Il calcio di rigore de lo abbiamo noi". Matteo Renzi ha chiuso oggi la 14esima edizione della Leopolda a Firenze. Il 'kraken' Renzi in versione unitaria (soprannome social che anche il leader Iv ha ironicamente adottato) apre la porte di Iv-Casa Riformista a "tutti i centristi, anche i riformisti di Forza Italia". E a Giuseppe Conte che chiede garanzie, ribatte: "Anche io chiedo delle garanzie a Conte. Chiediamo 3 garanzie: mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti in Consiglio dei ministri e che non staremo mai dalla parte di Donald Trump".