Occhiuto a Milano il 21 gennaio per libro Cerasa, voci su incontro con Marina Berlusconi

Nuova 'uscita pubblica' per Roberto Occhiuto dopo il debutto della sua 'cosa azzurra' al convegno 'In Libertà' a palazzo Grazioli. Il 21 gennaio il governatore della Calabria sarà a Milano, alla presentazione del libro del direttore de 'Il Foglio' Claudio Cerasa dal titolo 'L'antidoto'. L'appuntamento è alle 18 nella Galleria Vittorio Emanuele II. Il volume (sottotitolo 'Libertà, ambiente, tecnologia - Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo') è pubblicato dalla 'Silvio Berlusconi editore', la casa editrice lanciata nel settembre del 2024 da Marina Berlusconi e nata all'interno del Gruppo Mondadori con l'intento di concentrarsi sul pensiero liberale e democratico.

All'iniziativa saranno presenti anche il sindaco di Genova, Silvia Salis, il primo cittadino di Milano Beppe Sala. A moderare il dibattito la giornalista televisiva Mia Ceran. L'evento potrebbe essere l'occasione per un incontro tra Occhiuto e Marina Berlusconi. Fonti parlamentari azzurre non escludono che il colloquio possa tenersi tra il presidente della Regione Calabria e la presidente di Fininvest nella casa milanese della primogenita del Cav.