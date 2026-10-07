Salari, produttività e competitività: a Roma il confronto di Forza Italia sul lavoro, con Tajani e Calderone

Salari, produttività, competitività e contrattazione al centro del convegno “Salario giusto, lavoro vero: linee d’indirizzo, modelli a confronto e prospettive strategiche per la crescita delle retribuzioni in Italia”, promosso dal Dipartimento Lavoro di Forza Italia e in programma domani, 8 ottobre, dalle 10 alle 13, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma.

L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, delle organizzazioni sindacali e datoriali, insieme a esperti del mondo accademico ed economico, per discutere delle possibili strade per sostenere la crescita delle retribuzioni e del rapporto tra dinamica salariale, produttività e competitività del sistema italiano.

Le conclusioni saranno affidate al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. In apertura sono previsti, tra gli altri, gli interventi del ministro del Lavoro Marina Calderone, del presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa, del segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera Francesco Battistoni, del responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia Alessandro Cattaneo e della segretaria di Forza Italia Roma e assessore della Regione Lazio Luisa Regimenti.

La prima sessione, “Le relazioni industriali al bivio: rappresentanza, salari e tutela del lavoro”, vedrà tra gli interventi quelli della deputata e responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia Chiara Tenerini e della segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola.

Seguirà il confronto dedicato a “La voce dell’impresa: competitività, produzione e sostenibilità salariale”, introdotto dal deputato Luca Squeri. La parte conclusiva sarà invece dedicata al quadro macroeconomico e giuridico, con un focus sul salario giusto, sul mercato del lavoro e sull’assetto regolatorio. A moderare i lavori sarà Giorgio Pogliotti, giornalista del Sole 24 Ore.