Salta presenza Quatrano a convegno Camera, Ascari: "Ma evento si terrà"

Salta la partecipazione dell'avvocato Nicola Quatrano al convegno sul confitto israelo-palestinese in programma martedì alla Camera, dopo le polemiche sollevate da Fratelli d'Italia e dal centrodestra per un suo vecchio tweet su Liliana Segre. Nel post, che risale allo scorso 16 marzo, Quatrano citava un brano di Laurent Guyénot dal titolo "La psicopatia biblica di Israele", accompagnandolo a una foto della senatrice a vita testimone della Shoah. Un gesto stigmatizzato da Laura Boldrini (Pd) e da Franco Mari (Avs), due dei parlamentari dell'Intergruppo per la pace tra la Palestina e Israele previsti come relatori al convegno.

Entrambi i deputati hanno espresso vicinanza a Segre, definendo la loro partecipazione alla conferenza "incompatibile" con quella di Quatrano. Solidarietà a Segre è arrivata oggi anche da Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle, anche lei membro dell'Intergruppo. Ma le parole vergate in una nota dalla deputata pentastellata hanno scatenato una nuova reazione da parte di Fdi. "Nel mondo al contrario in cui viviamo dobbiamo leggere l''onorevole' Giovanni Donzelli accusare di antisemitismo chi chiede anche alla senatrice Segre di prendere una posizione più netta contro la carneficina a Gaza", scrive Ascari, che rincara: "L'antisemitismo alberga tra chi urla 'Sieg Heil' e inneggia a Mussolini e a Hitler, come si usa fare nelle giovanili di Fdi, non tra chi condanna la politica di Netanyahu e chiede la fine del massacro a Gaza. La strumentalizzazione dell'antisemitismo da parte di chi cerca soltanto di mistificare la realtà e distogliere l'attenzione dalle ombre del proprio partito è patetica e vergognosa".

Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato, si dice "allibito" dalle esternazioni della pentastellata e chiede al leader del M5S Giuseppe Conte "se abbia qualcosa da dire in merito". Per il presidente dei deputati meloniani Tommaso Foti il silenzio di Conte "è peggio delle farneticazioni di Ascari". Anche se la presenza di Quatrano al convegno è sfumata, l'evento - sul quale la Camera dei deputati ha specificato di non avere alcuna responsabilità - si svolgerà regolarmente, assicura all'Adnkronos la stessa Ascari.