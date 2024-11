Ma in studio sono scintille

"Oggi è la giornata della gentilezza, le ho preso un Bacio Perugina in Umbria, da dare a lei e uno alla Palmerini, non a Santoro, lo regalo alle donne". Matteo Salvini, ospite di Otto e mezzo su La7, stempera così i toni accesi che lo vedono incalzato dalla giornalista Lilli Gruber su temi come quello dei migranti e delle posizioni contro i giudici di Elon Musk.

Gruber a Salvini: "Lei ha propagato questa fakenews che mi coinvolge sui social. Le do una notizia. Lo dico da anni che non possiamo accogliere tutti. Si guardi #ottoemezzo e vada oltre la propaganda" Salvini "Le ho portato un bacio perugina per la giornata della gentilezza" pic.twitter.com/ZwGYGmHMyd — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 13, 2024

"Ma lei - attacca ancora Gruber - non ci risponde". "Fatemi parlare allora", replica il leader della Lega.