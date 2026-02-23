“Chi sbaglia paga, se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più, perché io come tutti gli italiani, anzi come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e stima e fiducia nelle forze dell'ordine”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, commentando a margine della visita al Villaggio olimpico e paralimpico di Milano, il fermo per omicidio del poliziotto del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino.

“Penso soprattutto alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa che oggi sono per strada in tutta Italia, nelle stazioni, a rischiare la vita per salvare le vite”, ha detto Salvini, che nelle ore successive alla sparatoria aveva espresso “tutto il sostegno al valoroso poliziotto”.

Ora invece “se fosse confermato il suo comportamento criminale sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa”, perché “se qualcuno usa la divisa per fare affari o per regolamenti di conto personali, non è degno di quella divisa”.

Con lo scudo penale per le forze dell’ordine che la Lega vuole inserire nel pacchetto sicurezza “non c'è l’iscrizione automatica nel registro degli indagati” degli agenti, ma le indagini vengono avviate in ogni caso, ha chiarito inoltre Salvini.

“Se ci sono evidenze di crimine è chiaro che come in questo caso si indaga e si arresta. A me semplicemente sta a cuore che chi indossa una divisa venga rispettato, visto che purtroppo c'è gente che parla di sbirri, assassini, di carabinieri da colpire e cerca di sabotare i treni e l'alta velocità per danneggiare l'Italia e gli italiani. Quindi non confondiamo una mela marcia con centinaia di migliaia di donne e di uomini che rischiano la vita per salvare le vostre e le nostre vite”, ha ammonito Salvini, convinto che lo scudo penale non avrebbe impedito le indagini sulla sparatoria di Rogoredo.

Certo, inizialmente, riconosce il segretario della Lega, “tutti ci siamo fidati delle parole di quel poliziotto, i suoi colleghi in primis. Ma ben vengano le indagini che fanno uscire una mela marcia su 100”.