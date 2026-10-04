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Malan e Bignami scrivono al M5S: "Sostituite Scarpinato in commissione Antimafia"

La richiesta che i capigruppo a Senato e Camera di Fratelli d'Italia, fanno ai loro omologhi del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi

Roma 19 luglio 2017.Plenum del Csm dedicato al ricordo della figura di Paolo Borsellino a 25 anni dalla strage di Via d'Amelio. Roberto Scarpinato, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo (Foto Adnkronos /Cristiano Camera)
Roma 19 luglio 2017.Plenum del Csm dedicato al ricordo della figura di Paolo Borsellino a 25 anni dalla strage di Via d'Amelio. Roberto Scarpinato, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo (Foto Adnkronos /Cristiano Camera)
04 ottobre 2026 | 19.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Via Roberto Scarpinato dalla commissione Antimafia. E' questa la richiesta che Lucio Malan e Galeazzo Bignami, capigruppo a Senato e Camera di Fratelli d'Italia, fanno ai loro omologhi del Movimento 5 stelle, Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi. Attraverso una lettera formale, con in copia anche la presidente dell'organo Chiara Colosimo e gli altri componenti della commissione, i due parlamentari 'meloniani' si rivolgono ai colleghi per chiedere la sostituzione dell'ex procuratore di Caltanissetta "con un altro esponente del vostro gruppo" perché "è del tutto evidente l'impossibilità di lavorare con serenità, oltre che a tutelarne la piena attendibilità istituzionale agli occhi della opinione pubblica, se tra i suoi componenti siede chi un giudice della Repubblica ha indicato come autore di un'attività depistante proprio sui fatti che la commissione indaga".

L'invito di Malan e Bignami nasce dopo che il gip di Caltanissetta archiviando l'inchiesta mafia-appalti nelle stragi del 1992 definisce "attività depistante" quella del senatore Scarpinato alla vigilia dell'audizione di Roberto Natoli in commissione Antimafia, arrivando a dire addirittura che il pentastellato avrebbe svolto una "'attività di inquinamento' realizzata 'in senso a sé favorevole'". "Lo stesso gip - scrivono nella lettera i due capigruppo di Fdi - precisa che la valutazione sull'opportunità di questi comportamenti spetta alla politica, non alle aule giudiziarie. Per questo riteniamo sia ora responsabilità della politica intervenire".

"La commissione Antimafia ha il compito, tra l’altro, di ricercare la verità sulle stragi in cui persero la vita Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le loro scorte. Per questo vi chiediamo di sostituire il senatore Scarpinato nella commissione con un altro esponente del vostro gruppo", è l'appello rivolto a Pirondini e Ricciardi. "Siamo certi della vostra piena collaborazione nella ricerca della verità sulle stragi di mafia. Siamo certi anche del rispetto che avete sempre dichiarato per le parole dei magistrati impegnati nella lotta alla mafia. Questa è l’occasione per dimostrarlo coi fatti".

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Mafia Antimafia Stragi del 1992 Fratelli d'Italia Movimento 5 Stelle
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