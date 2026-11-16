Sicurezza, Morani (Pd): "Mio partito ha sbagliato a lasciare tema alla destra"

"Il mio partito ha sbagliato a lasciare alla destra il tema della sicurezza. L’ultimo esponente dem che se ne è occupato davvero è stato Marco Minniti da ministro dell’Interno, con provvedimenti molto efficaci. La sicurezza è prima di tutto una questione di libertà delle persone, perché chi vive nella paura è imprigionato. Penso alle donne che, tornando a casa la sera, telefonano al compagno quando attraversano una zona buia, o che rinunciano a indossare i gioielli per uscire". Lo ha detto Alessia Morani, dirigente nazionale del Partito Democratico, intervenendo a Treviso D’Autore, la rassegna organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana e Francesca Carollo, in corso all’Auditorium Santa Caterina di Treviso.

"La sicurezza - ha proseguito Morani - si regge su due pilastri: il primo è il controllo del territorio, con più forze dell’ordine, il secondo è la prevenzione, e su questo il Governo ha fatto troppo poco. Propongo di tenere le scuole aperte il pomeriggio, per non lasciare in strada i ragazzi che vengono da contesti difficili: l’integrazione è una forma di sicurezza. E poi - ha sottolineato - c’è la salute mentale, di cui non si parla mai. Un questore mi ha detto che molti dei problemi che vediamo in strada nascono da disagi psichici non presi in carico. Repressione sì, ma anche prevenzione: la sicurezza non può essere fatta solo di decreti che inseguono la cronaca".