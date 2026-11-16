circle x black
Cerca nel sito
 

Sicurezza, Morani (Pd): "Mio partito ha sbagliato a lasciare tema alla destra"

'Tenere le scuole aperte il pomeriggio per non lasciare in strada i ragazzi, l’integrazione è una forma di sicurezza'

Alessia Morani (ANTONIA CESAREO, ROMA - 2014-06-19) - FOTOGRAMMA
Alessia Morani (ANTONIA CESAREO, ROMA - 2014-06-19) - FOTOGRAMMA
Segui Adnkronos su Google
16 novembre 2026 | 10.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il mio partito ha sbagliato a lasciare alla destra il tema della sicurezza. L’ultimo esponente dem che se ne è occupato davvero è stato Marco Minniti da ministro dell’Interno, con provvedimenti molto efficaci. La sicurezza è prima di tutto una questione di libertà delle persone, perché chi vive nella paura è imprigionato. Penso alle donne che, tornando a casa la sera, telefonano al compagno quando attraversano una zona buia, o che rinunciano a indossare i gioielli per uscire". Lo ha detto Alessia Morani, dirigente nazionale del Partito Democratico, intervenendo a Treviso D’Autore, la rassegna organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana e Francesca Carollo, in corso all’Auditorium Santa Caterina di Treviso.

"La sicurezza - ha proseguito Morani - si regge su due pilastri: il primo è il controllo del territorio, con più forze dell’ordine, il secondo è la prevenzione, e su questo il Governo ha fatto troppo poco. Propongo di tenere le scuole aperte il pomeriggio, per non lasciare in strada i ragazzi che vengono da contesti difficili: l’integrazione è una forma di sicurezza. E poi - ha sottolineato - c’è la salute mentale, di cui non si parla mai. Un questore mi ha detto che molti dei problemi che vediamo in strada nascono da disagi psichici non presi in carico. Repressione sì, ma anche prevenzione: la sicurezza non può essere fatta solo di decreti che inseguono la cronaca".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Ai rivoluziona il commercio, nei negozi arrivano i commessi virtuali
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video
News to go
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
News to go
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video
L'ex hacker: "In Italia abbiamo dei geni 'buoni' che ci possono difendere" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza