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Social, Stefani: "Vietare uso ai minori con legge nazionale"

In Veneto '30 mln a progetto S.T.A.Y. per trattenere talenti dopo la laurea'

Alberto Stefani - Ufficio stampa
Alberto Stefani - Ufficio stampa
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16 novembre 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
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"Credo che debba esserci un’età minima per accedere ai social network, perché è necessario avere una coscienza critica nei confronti di ciò che si vede. Non penso che bambini di 10 o 11 anni possano avere gli strumenti per interpretare correttamente scene di violenza o modelli di educazione affettiva completamente sbagliati, che spesso apprendono proprio attraverso i social. A questo si aggiungono modelli iperperfezionistici che stanno creando ulteriori difficoltà, in particolare tra le ragazze più giovani, come emerge anche dai nostri dati. Per questo credo che sotto i 14 anni sia necessario vietare l’accesso ai social network, intervenendo con una legge di carattere nazionale". Lo ha dichiarato Alberto Stefani, presidente della Regione del Veneto, intervistato da Paolo Del Debbio nel corso di 'Treviso D’Autore', la rassegna organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana e Francesca Carollo, in corso all’Auditorium Santa Caterina di Treviso.

"La Regione del Veneto ha lanciato S.T.A.Y. Veneto, un progetto per rendere il nostro territorio più attrattivo per i giovani, soprattutto nella fase successiva alla laurea. Abbiamo destinato 30 milioni di euro, attraverso un protocollo congiunto con tutte le università pubbliche del Veneto. Di questi, 10 milioni serviranno a sostenere i giovani meritevoli nei primi due anni dopo la laurea, mentre gli altri 20 milioni saranno investiti nei dottorati industriali, mettendo insieme le risorse della Regione, delle università e delle imprese" ha dichiarato Stefani. "L'obiettivo - ha sottolineato - è offrire ai giovani un sostegno economico significativo, ma soprattutto un percorso di formazione direttamente all'interno delle aziende, creando le condizioni perché possano continuare a lavorarci anche negli anni successivi. È questo il modello di sviluppo che vogliamo promuovere e sul quale stiamo già lavorando", ha concluso.

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