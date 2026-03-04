circle x black
Cerca nel sito
 

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd scendono

I dati del rilevamento dell'Istituto Noto

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd scendono
04 marzo 2026 | 21.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle e il partito di Roberto Vannacci non si spostano. E' il panorama delineato dal sondaggio dell'Istituto Noto con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde lo 0,5% e scende al 29,5%. Cala anche il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, che cede l'1% e si attesta al 21,5%. Il M5S è stabile al 12,5%, così come Forza Italia al 9% e la Lega al 7%.

Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% e guadagna lo 0,5%. Stabili anche Azione al 3,5% e Italia viva al 2,5%. Nessuna variazione per Futuro Nazionale: il partito di Vannacci rimane al 3%. Stabili, infine, +Europa all'1%, Noi moderati all'1,5% e l'Udc allo 0,5%. In generale, il centrodestra è al 47,5% e perde lo 0,5%, come il campo largo (senza Azione) che è al 44% e cala anch’esso di mezzo punto (-0,5%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sondaggio politico sondaggio meloni sondaggio vannacci
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza