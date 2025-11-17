circle x black
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce e Pd cala

Il rilevamento Swg per il Tg La7, il Movimento 5 stelle stabile

17 novembre 2025 | 19.47
Redazione Adnkronos
Fratelli d'Italia cresce e aumenta il vantaggio sul Pd che cala e sul M5S che rimane stabile. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 17 novembre, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma sempre più primo partito.

La formazione guidata da Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e sale al 31,4%. Il Pd della segretaria Elly Schlein cede lo 0,2% e scende al 22%. Fermo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, stabile al 12,8% sul terzo gradino del podio.

Forza Italia perde lo 0,1% e vale ora l'8%. Passo indietro anche per la Lega, che lascia sul terreno lo 0,2% e scivola al 7,8%. Crescono Verdi e Sinistra, che passano dal 6,7 al 6,9%. Più staccate Azione (3,2%), Italia viva (2,5%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,3%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,6%.

