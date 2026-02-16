Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle cresce e il partito di Roberto Vannacci accelera. E' la sintesi del sondaggio Swg che per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto oggi, 16 febbraio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cede lo 0,3% e scende al 29,8%. Passo indietro anche per il Pd della segretaria Elly Schlein, che perde lo 0,2% e ora vale il 22%.

Alle spalle dei primi due partiti cresce il M5S di Giuseppe Conte, che sale dello 0,1% e arriva all'11,8%. Forza Italia è stabile all'8,4% ed è seguita da Verdi e Sinistra: la crescita dello 0,2% e l'approdo al 6,6% vale il sorpasso sulla Lega, che scende dello 0,2% e scivola al 6,4%.

Futuro Nazionale, il partito creato un paio di settimane fa da Vannacci, guadagna lo 0,3% e sale al 3,6% precedendo Azione di Carlo Calenda (3,3%) e Italia viva di Matteo Renzi (2,3%). Seguono +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,1%),