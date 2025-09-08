circle x black
Cerca nel sito
 

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia scende. Pd e M5S crescono

Il sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto oggi

Schede elettorali
Schede elettorali
08 settembre 2025 | 21.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S crescono. E' il quadro che il sondaggio politico Swg delinea oggi per il Tg La7, con le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni l'8 settembre. Fratelli d'Italia, sempre ampiamente primo partito, cede lo 0,2% e scende al 30%. Alle spalle della formazione guidata da Giorgia Meloni, sale il Partito Democratico che guadagna lo 0,2% e si attesta al 22,2%. Progresso dello 0,3% per il Movimento 5 Stelle, ora al 13,6%.

La Lega è stabile all'8,3% mentre Forza Italia guadagna lo 0,1% arrivando all'8,3%. Progresso analogo per Verdi e Sinistra, attualmente al 6,8%. Staccate Azione (3,3%), Italia Viva (2,4%), + Europa (2%) e Noi Moderati (1%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sondaggio politico sondaggio la7 sondaggio tg la7 sondaggio meloni
Vedi anche
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza