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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia scende e Pd sale. Lega cresce, giù Vannacci

I dati del rilevamento Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto

Schede elettorali - (Fotogramma)
Schede elettorali - (Fotogramma)
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09 novembre 2026 | 20.10
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia cala e il Pd cresce, ma il centrodestra recupera e si avvicina al centrosinistra. Sono i dati salienti del sondaggio Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 9 novembre 2026. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito anche se perde lo 0,1%: la formazione guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni si attesta al 28,%. Diminuisce il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che guadagna lo 0,2% e sale al 20,8%, è stabile al 20,6%.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è stabile al 12,6%. Forza Italia cresce dello 0,1% e ora vale il 7,3%. Nessuna variazione per Alleanza Verdi Sinistra al 6,1%. Cresce la Lega di Matteo Salvini (+ 0,2%), adesso al 5,7%. Nel centrosinistra, Italia viva di Matteo Renzi è al 2,2% e +Europa all'1,2%. Nel centrodestra, Noi Moderati all'1% e Sud chiama Nord all'1,1%. Fuori dai due schieramenti principali, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci perde lo 0,3% e scivola al 5,5%. Azione di Carlo Calenda, invece, cresce dello 0,1% e sale al 3,2%.

In questo quadro, il centrosinistra perde complessivamente lo 0,1% scendendo al 44,9%. Il centrodestra, invece, guadagna lo 0,2% e ora si attesta al 44% accorciando le distanze. Il divario è inferiore ad un punto.

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