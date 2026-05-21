Mette la freccia 'social' in Ue, Giorgia Meloni e con 6.5 milioni di follower, diventa la leader europea più seguita su Instagram. E' quanto rende noto l'Instant Mood di Arcadia, certificando il sorpasso dell'italiana nei confronti del presidente francese Emmanuel Macron. Negli ultimi 12 mesi i nuovi follower di Meloni sono stati + 2.7 milioni e quelli di Macron 2 milioni, ma solo negli ultimi 3 giorni, l’account della premier è cresciuti di +472 mila nuovi follower e quello di Macron di + 2.9 mila. Il leader transalpino, nel dettaglio, è fermo a 6.557.025 follower, Meloni avanza a 6.559. 494.