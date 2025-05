Sport, nasce la Commissione Conifa per dialogo tra popoli, culture e minoranze

“200 Eccellenze per riformare lo sport italiano”. Un evento di grande rilevanza culturale e civile, promosso dal presidente dell’Intergruppo Parlamentare, Alessandro Caramiello, ha riunito oltre duecento rappresentanti del mondo istituzionale, sportivo, accademico e imprenditoriale, sotto l’egida dell’Intergruppo Sviluppo Sud. A testimoniarne la rilevanza, la presenza del Vicepresidente della Camera, On. Sergio Costa, e del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, Vito Tisci, insieme a rappresentanti di Serie A, sindaci, ambasciatori, consoli, artisti, giornalisti, vescovi, imprenditori e membri della società civile.

Durante l’evento è stata ufficialmente annunciata la nascita della Commissione Conifa – Sport, Inclusione ed Etnie, un importante strumento di innovazione sociale e culturale. La Commissione, che si propone di promuovere lo sport come mezzo di dialogo tra popoli, culture e minoranze etniche, si distingue per l’alto profilo professionale e valoriale dei suoi componenti, uniti da una visione comune: rendere lo sport un presidio permanente di umanità, merito e identità. Ne fanno parte, tra gli altri: Massimo Amitdano, Daria Illy, Gianluca Mech, Marco Margarita, Paolo Cancelli, Padre Francesco Zecca, Valentina Noseda, Lorena Treta, Laura Mazza, Salvatore D’Apice, Walter Mancuso, Biagio Minchella, Luca Porta, Fiore Marro, Marco Maddaloni, Danilo Feminiano, Roberto Coppola, Giuseppe Esposito e Tommaso Scattolari, che svolge il ruolo di portavoce ufficiale della Commissione.

La giornata ha messo al centro una visione dello sport che va ben oltre la dimensione agonistica: sport come educazione civica e salute. Gli interventi, tra cui quelli dell’On. Gaetano Amato, dell’On. Carolina Morace, Rocco Giorganni (Fondazione Milan), Martina Quintarelli (Atalanta), Mario del Verme (Scholas Occurrentes), Rocco Lopardo (Federazione Motociclistica Italiana), Simona Campanella (SSC Napoli), Michela Macalli e Lorenzo Masi (Commissione Sport Intergruppo), hanno offerto contributi concreti, delineando un'agenda di lavoro fondata su etica, visione e sostenibilità. Il valore di questo evento non risiede solo nel numero e nel prestigio dei partecipanti, ma nella qualità delle proposte e nella volontà condivisa di tradurre le idee in strumenti operativi, legislativi e progettuali.