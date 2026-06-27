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Strage di Ustica, Palazzo Chigi: "Governo si opporrà a richiesta di archiviazione"

"Allo stato attuale non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari"

Strage di Ustica, Palazzo Chigi:
27 giugno 2026 | 21.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Ustica. L’udienza nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata per il prossimo 30 settembre. Allo stato attuale non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.

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strage di Ustica governo italiano archiviazione inchiesta
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