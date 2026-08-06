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Forza Italia, incontro tra Tajani e Marina Berlusconi: faccia a faccia a fine mese

Il segretario nazionale di Forza Italia trascorrerà il Ferragosto nella casa di Fiuggi con la famiglia

Marina Berlusconi e Antonio Tajani - (Fotogramma/Ipa)
Marina Berlusconi e Antonio Tajani - (Fotogramma/Ipa)
06 agosto 2026 | 16.35
Vittorio Amato
LETTURA: 1 minuti

Ieri ha partecipato al vertice dei leader del centrodestra a casa di Giorgia Meloni per fissare la road map del governo in vista della ripresa a settembre. Alle prese con le crisi internazionali Antonio Tajani cercherà di ritagliarsi qualche giorno per staccare la spina con la sua famiglia: il segretario nazionale di Fi trascorrerà il Ferragosto nella casa di Fiuggi, pronto a imbarcarsi all'aeroporto di Ciampino in caso di emergenza diplomatica.

Una settimana fa il vicepremier doveva incontrare Marina Berlusconi per un saluto prima della pausa estiva. Ma gli impegni reciproci hanno determinato un rinvio del colloquio: la primogenita del Cav e il leader di Fi dovrebbero vedersi, raccontano fonti parlamentari azzurre all'Adnkronos, a fine mese e non è escluso che il ministro degli Esteri possa raggiungere la presidente di Fininvest nella villa a Châteauneuf-de-Grasse, Valbonne, circa 35 chilometri da Nizza, dove usualmente trascorre le vacanze.

Il faccia a faccia, che rientra nei periodici incontri tra il segretario nazionale azzurro e la presidente del gruppo Mondadori, sarà l'occasione per fare il punto della situazione politica, con particolare attenzione alle priorità di Forza Italia.

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