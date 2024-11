A quanto apprende l'Adnkronos, il Viminale ha disposto il rafforzamento delle misure di protezione oltre che per il ministro degli Esteri Antonio Tajani e per il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, anche per il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

"Le minacce non intimoriranno né (il ministro dell'Istruzione, ndr.) Valditara né gli altri componenti del governo italiano. Sono solidale con loro e con le forze dell'ordine che continuano a essere aggredite da violenti militanti dell'ultra sinistra. Figli del popolo attaccati da figli di papà" scrive sul social X il ministro degli Esteri e leader di Fi, Antonio Tajani.