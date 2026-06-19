Con il suo attacco a Giorgia Meloni, Donald Trump raccoglie tra gli italiani sui social un sentiment negativo record pari all’82%. È quanto emerge dall’instant report elaborato, in esclusiva per Adnkronos, da Spin Factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politico-istituzionale e nell’analisi dei dati, tramite Human, la propria piattaforma di social listening AI driven.

Tra le emozioni prevale la rabbia

Le emozioni prevalenti espresse dai nostri connazionali in rete sono: rabbia al 38%, tristezza 20%, preoccupazione 18%, disgusto 12%, ironia 12%. I macrotemi su cui si é sviluppata la discussione sono: difesa del prestigio e della credibilità internazionale dell’Italia (36%); capacità di leadership di Meloni nei rapporti con Trump (28%); equilibrio tra alleanza con gli Stati Uniti e autonomia nazionale (15%); critica dello stile comunicativo e relazionale di Trump (14%); conflitto tra narrazioni mediatiche e polarizzazione politica (7%).