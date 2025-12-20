circle x black
Ucraina, botta e risposta social Sensi-Crosetto. "Capolavoro Italia...". "Sbagli, fidati"

Dopo l'ultimo Consiglio Ue, polemiche su decreto armi, asset russi e ruolo dell’Italia nel vertice europeo sull’Ucraina

Filippo Sensi e Guido Crosetto - (Ipa)

20 dicembre 2025 | 10.39
Redazione Adnkronos
Botta e risposta via social sugli esiti dell'ultimo Consiglio Ue tra Filippo Sensi e Guido Crosetto. Inizia il senatore del Pd su Twitter: "Mentre la Ue litiga su asset russi (bel capolavoro Italia, complimenti) Odessa viene martellata dai russi, una strage. La risposta di Putin alla disunità europea è morte e ancora morte. Mi raccomando Meloni: il decreto armi facciamolo tardi e vuoto, i morti non ne hanno + bisogno".

A stretto giro, arriva la replica del ministro della Difesa: "Il decreto armi non da alcun aiuto, come dovresti sapere. Autorizza a fare “pacchetti di aiuti”. Cosa che siamo autorizzati a fare fino al 31 dicembre e che infatti abbiamo appena fatto con il dodicesimo. Fare il decreto per il 2026 il 1 dicembre o il 29 non cambia nulla, perché un decreto legge entra immediatamente in vigore e ci basta che lo sia il 1 gennaio. Farlo più tardi possibile è solo un modo per avere più tempo per la conversione. Sugli asset Russi penso che in Europa, anche grazie all’Italia, si sia fatto il massimo possibile. E penso che il lavoro della Meloni sia stato molto apprezzato da tutte le istituzioni italiane. Tutte. Fidati".

Chiude il dialogo social Sensi: "Guido, immagino cosa pensi Bankitalia. Ma penso che se Italia non si fosse spostata in minoranza di blocco avremmo avuto 1 altro esito del vertice. E 1 messaggio diretto a Putin. Vince Trump, non l’Italia. Vince la Lega, e non gli ucraini. Facciamolo sto decreto, sembriamo morosi".

