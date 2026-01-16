circle x black
Ucraina, Salvini: "Conto su fine conflitto, non ci sarà più bisogno di altri decreti"

Il vicepremier e leader della Lega: "Semmai bisognerà ricostruire. Io come ministro delle infrastrutture sono pronto"

Matteo Salvini - (Ipa)
16 gennaio 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Conto che i prossimi mesi siano quelli della fine del conflitto tra Russia e Ucraina. Non ci sarà più bisogno di altri decreti" a favore di Kiev. "Semmai bisognerà ricostruire". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Milano. "Io come ministro delle infrastrutture sono pronto", conclude.

Ieri è arrivato il via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione unitaria della maggioranza, sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. Nel pomeriggio è arrivato l'ok anche dal Senato. La risoluzione è stata approvata per alzata di mano.

Tra i 49 no al testo unitario di risoluzioni del centrodestra sulle comunicazioni del ministro Crosetto (186 i sì, 81 gli astenuti) figuravano anche nomi della Lega. Tra questi i deputati salviniani Edoardo Ziello e Rossano Sasso.

"Sì ho votato contro la risoluzione... " dice all'AdnKronos il deputato della Lega Edoardo Ziello, confermando di aver votato in dissenso alla maggioranza. "Ho votato secondo coscienza - ha commentato Sasso - rispettando quanto ci dicono i nostri elettori, di smetterla di dare soldi e armi a Kiev".

"Il mio appello sul no alle armi in Ucraina era rivolto a tutti, perché arrivare a una pace è interesse nazionale. Questa guerra all’Italia non ha portato nulla di buono, meno commercio, meno ricchezza, caro vita eccessivo. Nel 2025, 180mila ucraini sono scappati per non andare al fronte: è una guerra che neppure il popolo ucraino vuole più, perché si è reso conto che 4 anni di cessione continua di armi e fondi infiniti all'Ucraina non ha portato risultati, anzi, l'esercito russo continua ad avanzare”, ha detto dal canto suo Roberto Vannacci, generale ed europarlamentare della Lega, su Radio Cusano Campus.

