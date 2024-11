Università: Conte, 'tagli, precariato e diritto studio a rischio, Bernini si fermi'**

"Nel contesto di tagli e deleterie riforme che stanno colpendo la nostra università e la nostra ricerca, ho incontrato le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche, dei dottorandi e dei ricercatori. Insieme ai capigruppo nelle commissioni Cultura di Camera e Senato, Antonio Caso e Luca Pirondini, e ai rappresentanti del nostro network giovani, ho ascoltato il loro grido di allarme, che è stato unanime, molto chiaro e ha chiamato in causa gravi criticità. A partire dai drastici tagli del fondo universitario, che porterà metà dei nostri atenei a rischio default, passando dalla riforma del cosiddetto 'pre-ruolo' che porterà all’aumento del precariato, che già oggi pesa sul futuro del nostro personale universitario e dei nostri ricercatori, fino a un rinnovo di contratto di settore per il quale non è stato previsto un euro in manovra". Lo scrive in una nota Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle.

"Senza dimenticare l’allarme lanciato dagli studenti - aggiunge -, tra il caro affitti che impedisce loro di trovare un alloggio dignitoso e i tagli che mettono a rischio il diritto allo studio, che si sta sempre più trasformando in un privilegio per pochi. L’atteggiamento di questo governo è inaccettabile e ben opposto rispetto all’attenzione da noi mostrata quando eravamo al governo. L’università italiana occupa le ultime posizioni in tutte le classifiche europee e questo significa che non siamo competitivi e che non riusciremo a trattenere le nostre eccellenze. Ovviamente è sempre attuale la scusa della coperta corta, ma è corta perché il governo punta alle spese militari e non ha il coraggio di tassare gli extraprofitti di banche e industrie delle armi. Inoltre abbiamo un Esecutivo incapace di spendere le risorse del Pnrr".

"Per tutti questi motivi, lanciamo un appello alla ministra Bernini: si fermi e cambi drasticamente rotta. Siamo ancora in tempo per salvare l’università e la ricerca italiana, ma il tempo sta scadendo", conclude Conte.