Vannacci contro Salvini: "Io sleale? E' lui che ha tradito le promesse dall'Ucraina alla Fornero"

Il generale all'attacco: "Partito prono, promuove concetti ma quando si tratta di votarli va in un’altra direzione"

Vannacci e Salvini - Fotogramma
04 febbraio 2026 | 19.06
Redazione Adnkronos
"Io sleale? E’ stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un’altra direzione. Non solo sulle armi all’Ucraina, ma anche sui princìpi di famiglia, e sulla legge Fornero. Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma".

L’ex generale Roberto Vannacci lo dice a Repubblica, il giorno dopo lo strappo con la Lega, dopo che verso di lui il leader Salvini ha usato parole dure, dandogli del traditore. "E’ Salvini che ha tradito le promesse in qualche modo", replica oggi Vannacci.

