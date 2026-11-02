"La marcia su Roma il 28 ottobre del '22 è una data storica, quindi se abbiamo delle persone che si interessano di storia e che vogliono ripercorrere quei momenti storici, non vedo quale sia il problema". Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, parteciperebbe ad un evento per 'ricordare' la marcia su Roma, che segnò l'inizio dell'ascesa di Benito Mussolini.

Incalzato dalle domande dei cronisti, che gli hanno chiesto se parteciperebbe a queste iniziative, Vannacci ha risposto: "Perché no? Non ho partecipato però se mi viene proposta una conferenza, una cena, un'occasione nella quale si ricorda un evento storico, io non faccio distinzione". E ha aggiunto: "Qualcuno si stupisce quando qualcuno organizza una cena per ricordare l'unità d'Italia? O quando qualcuno magari organizza una riunione per ricordare la rivoluzione francese? Allora non vedo perché ci debba essere così tanto sbalordimento per un evento storico di questo tipo".

A quanti gli hanno ricordato che a queste cene vengono esposti simboli fascisti, il leader di Futuro Nazionale ha replicato: "C'è qualcuno che ha queste cene ha proposto di ricostituire il partito fascista? E quando ho una ricorrenza della rivoluzione francese si porta la bandiera repubblicana dell'epoca? Quale sarebbe la differenza?"

E il 25 aprile? "Quando il 25 aprile diventerà una festa conciliante sì, quando comincia a essere invece quando continua a essere un modo per dividere i buoni dai cattivi, mi dispiace ma non è questo il mio spirito", ha detto rispondendo a chi gli ha chiesto se parteciperebbe a una commemorazione per il 25 aprile. "Ho partecipato al 25 aprile tantissime volte vestendo un uniforme e rendendo onore ai caduti e alla Repubblica e l'ho fatto con grande fierezza e con grande onore. Quindi non vedo quale sia il problema" ha concluso.