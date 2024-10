La seduta plenaria di stamane in Vigilanza per eleggere il presidente del cda Rai è stata disertata in blocco dal centrodestra. A quanto apprende l'Adnkronos, a Palazzo San Macuto non era presente nessuno della compagine di maggioranza, mentre per le opposizioni erano presenti Dario Carotenuto (M5s), Stefano Graziano (Pd), Antonio Nicita (Pd), Angelo Bonelli (Avs) e Maria Elena Boschi (Italia Viva). La presidente Barbara Floridia ha riconvocato la seduta per mercoledì 16 ottobre alle 8.30.