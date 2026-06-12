Viterbo: Libertà è Democrazia 'sbarca' in città, inaugurazione della sede con Affatato

Libertà è Democrazia sbarca a Viterbo e nella Tuscia. Il partito, fondato dall’architetto Giancarlo Affatato appena un anno fa e ispirato ai principi della dottrina sociale della Chiesa, ha inaugurato ieri la sua sede di Viterbo, in via Mazzini 57. Al taglio del nastro il coordinatore di Liberta è Democrazia di Viterbo e provincia, Aldo Felicetti; il segretario nazionale del partito, Giancarlo Affatato; il vice coordinatore regionale del Lazio, Andrea Angeli, e tutta la direzione nazionale di Libertà è Democrazia. Il partito, ad appena un anno dalla nascita, si è presentato in gran parte dei Comuni chiamati al voto alle amministrative del 24 e 25 maggio scorsi, da Venezia ad Agrigento, ottenendo il 4,9% di consensi eleggendo molti consiglieri comunali.

"La nascita di una sede fissa di LeD a Viterbo, in pieno centro storico - spiegano dal partito -, è un segnale importante di vicinanza del nuovo soggetto politico guidato da Giancarlo Affatato al cuore pulsante del capoluogo e un invito alla partecipazione dei cittadini. La Tuscia ha una nuova realtà politica democratica e d’ispirazione cattolica che punta su principi la propria azione politica e sociale su capisaldi come la persona, la famiglia, la solidarietà e la partecipazione". L’obiettivo dichiarato è il radicamento del partito nella Tuscia e il lavoro sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti pubblici ed elettorali che coinvolgeranno i 60 Comuni della provincia di Viterbo a cominciare dal capoluogo.