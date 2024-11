Politiche sul clima e Cop29: discussione in aula di diverse mozioni

Nella seduta di lunedì 4 novembre alla Camera sono state discusse tre mozioni presentate dagli Onorevoli Fontana (M5S), Bonelli (AVS), Braga (PD) in materia di politiche sul clima e impegni del Governo per la 29° Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop29), in programma dall’11 al 22 novembre a Baku, capitale dell’Azerbaigian. Un appuntamento cruciale per proseguire il percorso di progressivo abbandono delle fonti energetiche fossili e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030. Durante la discussione in aula è intervenuto l’On. Rossi (FDI) che ha evidenziato come per l’Italia la transizione energetica passa necessariamente attraverso la diversificazione delle fonti energetiche, l’investimento in tecnologie innovative quali l’idrogeno verde e la valorizzazione di settori d’eccellenza come il settore dell’energia rinnovabile. Inoltre, ha ricordato che nel processo di decarbonizzazione il nostro Paese sta gradualmente sostituendo l’energia da carbone con quella da fonti rinnovabili, quali solari, eolico e geotermico, sulle quali sta investendo, parallelamente al sostegno alla ricerca di tecnologie innovative quali la fusione nucleare e l’idrogeno verde. In conclusione, della discussione, l’aula mercoledì 6 novembre ha approvato le proposte di mozioni di cui sopra a seguito di riformulazione dei singoli testi.

La mozione Fontana: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00346&ramo=C&leg=19

La mozione Bonelli: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00351&ramo=C&leg=19

La mozione Braga: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-00352&ramo=C&leg=19