Politiche per la Parità di Genere

AdnKronos S.p.A., primaria agenzia di stampa del Paese con oltre sessant’anni di storia, riconosce nella parità di genere un valore fondante della propria identità e un fattore di qualità del lavoro giornalistico ed editoriale. Con la presente Politica l’Azienda formalizza il proprio impegno ad assicurare pari opportunità, pari trattamento e pari dignità a tutte le persone che vi operano, senza distinzione di genere.
Tale impegno trova espressione concreta nella stessa composizione dell’Azienda: l’Amministratore Delegato che emana e sottoscrive la presente Politica è una donna, e l’organizzazione presenta una presenza femminile maggioritaria nell’organico e un sostanziale equilibrio di genere nei ruoli direttivi e di responsabilità. La parità, per AdnKronos, non è dunque un obiettivo dichiarato in astratto, ma una realtà già radicata che l’Azienda intende presidiare, consolidare e migliorare nel tempo.
La presente Politica definisce i principi e gli impegni che guidano AdnKronos nella gestione della parità di genere, in coerenza con la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 e con il quadro normativo vigente, ivi compreso il Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006). Essa si applica a tutto il personale e a tutte le fasi del rapporto di lavoro: selezione e inserimento, sviluppo professionale, formazione, retribuzione, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevenzione di ogni forma di discriminazione e molestia.
AdnKronos assume i seguenti impegni:
Per presidiare l’attuazione della presente Politica, AdnKronos istituisce un Comitato Guida per la parità di genere, organo collegiale nominato dall’Amministratore Delegato. Al Comitato sono affidati i compiti di:
Il Comitato si riunisce con periodicità definita e verbalizza le proprie sedute, assicurando la tracciabilità delle decisioni assunte.
AdnKronos si impegna a mantenere e migliorare nel tempo i risultati raggiunti in materia di parità, secondo il principio del miglioramento progressivo. Per gli indicatori che hanno già raggiunto o superato la parità, l’obiettivo è il mantenimento dell’equilibrio; per quelli ancora suscettibili di miglioramento, la riduzione del divario. L’evoluzione è valutata anno su anno, dando conto distintamente dei dati storici e dei progressi successivi.
La presente Politica è diffusa a tutto il personale attraverso i canali di comunicazione interna e resa accessibile in modo permanente. Essa è riesaminata periodicamente, e comunque in occasione di mutamenti organizzativi rilevanti, per garantirne la costante adeguatezza. La sua attuazione è affidata al Comitato Guida e vincola tutte le funzioni aziendali.