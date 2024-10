Prosegue iter approvazione dei piani pluriennali della Marina Militare

Procede alla Camera l’iter del Decreto ministeriale di approvazione di diversi programmi pluriennali che riguardano la Marina Militare (Atto n.206, 208, 209). Nella seduta di mercoledì 16 ottobre, la Commissione di Bilancio V della Camera ha avviato e concluso l’esame degli atti di cui sopra esprimendo la propria approvazione a seguito delle risposte riferite in aula dalla Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le Finanze, Albano con riferimento alle richieste di chiarimento da parte di diversi Onorevoli. Nel dettaglio, l’Atto n.206 riguarda l’approvazione del programma pluriennale denominato “Sistema anti-droni per unità navali della Marina Militare”, che comprende sviluppo, equipaggiamento e integrazione di sistemi di bordo di unità navali per la scoperta e il contrasto nei confronti delle possibili nuove minacce costituite dai droni. A livello finanziario, il programma che dovrebbe concludersi nel 2035, comporta un costo complessivo stimato in 194 milioni di euro.

Per approfondire: https://www.camera.it/leg19/682?atto=206&tipoAtto=atto&idLegislatura=19&tab=

L’Atto n.208 riguarda il programma pluriennale denominato “Rotary Wing Mission Training Center (RWMTCV) – segmento Marina Militare”, che prevede creazione, funzionamento e supporto del segmento Marina presso la Stazione elicotteri della Marina Militare di Luni relativo al centro di simulazione di volo e all’addestramento degli equipaggi di volo. Il programma che dovrebbe concludersi nel 2038 prevede un costo stimato di circa 49 milioni di euro.

Per approfondire: https://www.camera.it/leg19/682?atto=208&tipoAtto=atto&idLegislatura=19&tab=

Infine, l’Atto n.209 riguarda il programma pluriennale denominato “Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terra (Rete Radar Costiera)”, che include il potenziamento e l’ampliamento dell’attuale architettura della rete radar costiera, colmando il gap che limita la capacità di sorveglianza marittima dalla costa mediante la costituzione di nuovi siti radar. A livello finanziario, per tale potenziamento, che dovrebbe concludersi nel 2035, si prevede un costo di circa 240 milioni di euro.

Per approfondire: https://www.camera.it/leg19/682?atto=209&tipoAtto=atto&idLegislatura=19&tab=