circle x black
Cerca nel sito
 

Pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro sulle risorse per il programma GOL

19 gennaio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 dicembre 2025 che aggiorna le modalità di riparto delle risorse dedicate al programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), alla luce delle modifiche del PNRR e dei target europei. Il provvedimento ridefinisce le dotazioni finanziarie destinate alle Regioni e alle Province autonome, oltre che modificare l’assegnazione dell’obiettivo dei beneficiari formati che le medesime amministrazioni territoriali si impegnano a raggiungere negli anni 2024, 2025 e 2026. Complessivamente vengono stanziati 1,89 miliardi di euro per il biennio 2024-25 e ulteriori 362,7 milioni per il 2026, risorse che fanno capo all’intervento “Politiche attive del lavoro e formazione” e tengono conto delle somme già stanziate negli anni precedenti. Della somma totale, 235,4 milioni di euro sono destinati all’attuazione di attività specifiche: formazione digitale, misure di autoimpiego, iniziative del Fondo nuove competenze e programmi di cooperazione, quali la skills partnership for employment Italia-Ucraina. Per quanto riguarda la formazione, in particolare, il nuovo target indicato dal Ministero del Lavoro è di 200 mila persone formate da raggiungere entro il 30 giugno 2026.

Il testo del decreto pubblicato in GU

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Decreto Ministero del Lavoro GOL PNRR target europei formazione digitale
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza