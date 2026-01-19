Pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro sulle risorse per il programma GOL

In Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 dicembre 2025 che aggiorna le modalità di riparto delle risorse dedicate al programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), alla luce delle modifiche del PNRR e dei target europei. Il provvedimento ridefinisce le dotazioni finanziarie destinate alle Regioni e alle Province autonome, oltre che modificare l’assegnazione dell’obiettivo dei beneficiari formati che le medesime amministrazioni territoriali si impegnano a raggiungere negli anni 2024, 2025 e 2026. Complessivamente vengono stanziati 1,89 miliardi di euro per il biennio 2024-25 e ulteriori 362,7 milioni per il 2026, risorse che fanno capo all’intervento “Politiche attive del lavoro e formazione” e tengono conto delle somme già stanziate negli anni precedenti. Della somma totale, 235,4 milioni di euro sono destinati all’attuazione di attività specifiche: formazione digitale, misure di autoimpiego, iniziative del Fondo nuove competenze e programmi di cooperazione, quali la skills partnership for employment Italia-Ucraina. Per quanto riguarda la formazione, in particolare, il nuovo target indicato dal Ministero del Lavoro è di 200 mila persone formate da raggiungere entro il 30 giugno 2026.

Il testo del decreto pubblicato in GU