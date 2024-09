Pubblicato il Decreto per la ripartizione dei fondi sulla Cybersicurezza

Il tema della sicurezza della trasmissione dei dati è diventato sempre più centrale in un mondo sempre più digitalizzato e tecnologico. Per questo motivo con Dl 14 giugno 2021 n.82 fu istituita l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con il compito di tutelare la sicurezza e la resilienza nello spazio cibernetico. Anno dopo anno i pericoli legati alla cybersicurezza sono aumentati in termini di quantità come di complessità e, dunque, per implementare i livelli di difesa dei dati sono necessari interventi mirati come la Strategia Nazionale di Cybersicurezza che prevede 82 diversi obiettivi da raggiungere entro il 2026. Per sostenere finanziariamente la cybersicurezza sono divenuti operativi, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.207 del 4 settembre, i criteri di ripartizione del Fondo per l’attuazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza e del Fondo per la gestione della Cybersicurezza stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2024. Il Decreto stabilisce le modalità e i criteri di assegnazione di fondi alle amministrazioni che hanno presentato proposte di intervento in ambito di Strategia Nazionale di Cybersicurezza e relativi fabbisogni finanziari all’ANC, a cui spetta il periodico coordinamento e monitoraggio per l’attuazione del piano di implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, nonché della rendicontazione dei risultati raggiunti. Per l’attuazione delle misure contenute nel Decreto vengono stanziati oltre 346 milioni di euro, comprensivi di circa 44,5 milioni residui dell’esercizio finanziario 2023.

Per approfondire, leggi il testo del Decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-04&atto.codiceRedazionale=24A04539&elenco30giorni=false