Corinna Spirito

Giornalista professionista dal 2016, è specializzata nell'informazione digitale.
Oggi presso l'Adnkronos si occupa di video notizie e podcast, prima ha lavorato nella redazione web. In precedenza si è occupata di servizi e interviste video nel Gruppo Gedi e ha lavorato nella redazione web dell'agenzia LaPresse.
Per testate come La Repubblica, Mashable Italia, LaPresse e Radio Vaticana si è occupata di cinema con articoli, servizi video e audio, anche come inviata a festival, eventi stampa e junket in Italia e all’estero.