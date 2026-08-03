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Giorgio Rutelli

Giorgio Rutelli

Vicedirettore

Giorgio Rutelli (1982) è giornalista professionista dal 2012 e vicedirettore di Adnkronos. Si laurea in diritto comparato a Firenze dopo studi a Roma, Bruxelles e Boston.

Prima di diventare giornalista lavora come trainee lawyer presso lo studio internazionale Cleary Gottlieb.

Dal 2010 collabora con Dagospia, prima come redattore poi come vicedirettore.

Nel 2021 assume la direzione di Formiche.net, testata specializzata in politica, economia ed esteri.

È membro dell'European Council on Foreign Relations e Senior Fellow del Centro Economia Digitale.

Dal marzo 2024 è vicedirettore di Adnkronos, dove cura tra l'altro il progetto editoriale Eurofocus (https://eurofocus.adnkronos.com/).

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